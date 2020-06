Après le carton de "Bim Bam Toi", Carla de The Voice Kids nous présente son premier album

SUCCÈS - A 14 ans, Carla est devenu un véritable phénomène. Finaliste de The Voice Kids il y a deux ans, sa chanson "Bim Bam Toi" a déjà été vu plus de 50 millions de fois sur YouTube. Alors que son premier album "L'autre moi" vient de sortir, une équipe de TF1 l'a rencontrée à Nice.

Si vous suivez The Voice Kids, son visage vous est forcément familier. Carla Lizzari était finaliste de l'émission il y a deux ans. Depuis, ce petit bout de femme de 14 ans a fait un sacré chemin : sa participation en 2019 à l'Eurovision Junior lui a permis de décrocher la cinquième place, avec sa chanson "Bim Bam Toi". Mais surtout, elle lui a valu de séduire le cœur des adolescents de toute l'Europe. En quelques mois, ce titre est en effet devenu un tube international et son clip a cumulé plus de cinquante millions de vues sur YouTube.

"Vivre ce rêve à fond"

À Nice (Alpes-Maritimes), sa ville natale, elle raconte l'origine de cette chanson à une équipe de TF1. "C'est l'histoire du premier amour, et c'est un sentiment que je n'avais jamais vécu. J'aime beaucoup parler de choses positives, et pour moi l'amour c'est un texte universel", confie-t-elle, avant de poursuivre : "J'adore danser, chanter, c'est vraiment un clip qui me ressemble. Et voir qu'il y a eu 50 millions de vues sur le clip, ça m'a énormément touché et fait très plaisir".

Ce succès ferait tourner la tête à plus d'une jeune fille, mais l'adolescente préfère garder les pieds sur terre, et n'en oublie pas pour autant ses études, avec un seul objectif, le baccalauréat. "Je suis en sport-études danse, donc j'étudie aussi beaucoup la danse et je continue mes études, je veux avoir mon bac", explique-t-elle, tout en reconnaissant qu'elle aimerait "vivre ce rêve à fond". Alors, après ce premier album bien à son image, mature et énergique, Carla a déjà d'autres projets, et un défi de taille : créer son propre show sur les scènes de France.

