"Autoportrait", le nouvel album de Hugues Aufray

Son inspiration vient du folk américain et son éternelle jeunesse vient de sa gentillesse. A 91 ans, Hugues Aufray, toujours débordant d'énergie, nous présente son nouvel album "Autoportrait". Accompagné de la voix de son arrière-petite-fille, il y livre ses recettes de vie. Pour lui, cet album est une façon de se projeter dans l'avenir. Mais il renferme aussi un message, celui de prôner une plus grande fraternité, du Hugues Aufray tout craché.



