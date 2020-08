VIDÉO - Avec "Ça ira", Vitaa et Slimane relancent la machine et annoncent un deuxième album

DUO EN OR - Forts de leurs 500.000 exemplaires vendus de "VersuS", les deux chanteurs poursuivent l'aventure ensemble et proposeront à l'automne dix titres inédits. Le premier a été dévoilé ce vendredi 14 août, un an jour pour jour après la sortie de leur projet commun.

Il y a des dates qui restent ancrées plus que d'autres. Celle du 14 août fait partie de celles-là pour Vitaa et Slimane. Un an tout juste après la sortie de leur album VersuS, les deux chanteurs ont annoncé qu'ils se remettaient au travail pour préparer la suite. Un chapitre deux qui sera disponible à l'automne et dont le premier extrait a déjà été dévoilé. Son titre ? Ça ira. "Ça ira, le pire est passé / Faut pas qu'on se laisse tomber / Relever, relever, résister encore une fois / Ça ira, ça ira", martèlent-ils dans le refrain. Comme un hymne à la résilience après la difficile période du confinement.

Au total, ce sont dix chansons inédites que le duo proposera à un public qui le porte aux nues depuis des mois. C'est simple, depuis le début de leur projet commun, on ne voit qu'eux. Vitaa et Slimane sont de tous les plateaux télé et leurs singles tournent en boucle sur les radios. Le binôme s'est même amusé de cette surexposition médiatique en lançant le concours du tweet le plus drôle avec le hashtag #VitaaEtSlimaneSontTellementPartoutQue.

Un concert en stade en 2021

Estampillé disque de diamant, VersuS s'est vendu à plus de 500.00 exemplaires. Il était encore deuxième des ventes cette semaine, selon le Snep. Un phénomène, on vous dit. Le VersuS Tour a également dépassé les attentes de la billetterie, avec plus de 180.000 tickets vendus. Décalée en raison de la pandémie de coronavirus, la tournée devrait reprendre en septembre mais sans certitude aucune. A l'image de Matt Pokora, Slimane s'est agacé sur les réseaux sociaux des annonces contradictoires du gouvernement. "La première partie de notre tournée est sold out depuis des mois. Et on explique en détente que pour jouer, il va falloir tirer au sort les gens qui pourront venir et ceux qui devront rester chez eux", a-t-il déploré à propos de la règle n'autorisant pas les spectacles à se tenir avec une jauge complète.

L'annonce de ce nouveau disque permet aussi de satisfaire des fans impatients. "On vous l’avait dit, la suite est folle...", souligne Vitaa sur son compte Instagram. Le duo doit se produire en 2021 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et à l'Accor Arena à Paris. Du grand spectacle en perspective, à la hauteur de leur succès phénoménal.

Delphine DE FREITAS