"Avec Dwayne Johnson, on s’est dit : 'Recommençons !'" : Jason Statham déjà prêt pour une suite de "Hobbs and Shaw"

Il a transporté des paquets dont il ne savait rien sans jamais poser de question. Il a sauvé un bébé tout en se battant avec les vilains du dernier "Fast and Furious". Sans jamais sourciller. Alors on ne pensait pas poser une colle à Jason Statham en lui demandant de nous pitcher "Hobbs and Shaw" aussi vite qu'il conduit sa voiture dans la franchise de bolides boostés au nitro. "Je ne pourrais probablement pas le faire. Non, je vais vous dire non. Je ne vais même pas essayer", s'excuse-t-il.





L'acteur britannique de 52 ans sort les muscles face à Dwayne Johnson pour le premier film dérivé de l'univers "Fast and Furious", en salles en France mercredi 7 août (sorti une semaine plus tôt aux Etats-Unis, il y a détrôné "Le Roi Lion" du box-office). "On a pris les deux personnages qui se détestaient le plus et on les as mis ensemble dans une aventure", nous explique-t-il. Le pitch ? Luke Hobbs et Deckard Shaw s'associent pour aider la sœur de ce dernier, Hattie (géniale et badass Vanessa Kirby), qui s'est inoculée un virus pour empêcher le vilain et bionique Brixton (Idris Elba) de s'en emparer.