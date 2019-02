"Avengers 4", "The Handmaid's Tale", "Toy Story 4"... Les 5 bandes-annonces qu'il ne fallait pas manquer lors du Super Bowl

Avec plus de 100 millions de téléspectateurs en moyenne rien qu'aux Etats-Unis, le Super Bowl représente la fenêtre de tir idéale pour s'assurer la meilleure visibilité possible. Alors pourquoi se priver ? Entre deux publicités vantant les crèmes anti-âge, les chips et les grosses cylindrées, Hollywood a dépensé sans compter pour promouvoir ses prochains gros titres.





À 5 millions de dollars les 30 secondes d'antenne, il fallait frapper fort et vite. Suffisamment pour faire monter la pression chez des fans impatients de découvrir les films et séries parmi les plus attendus de l'année. Au programme : super-héros, super-jouets et super-frissons.