Selon vous, laquelle de ces chansons sera le tube de l'été 2020 ?

Ils font se déhancher sur les pistes de danse et trottent dans la tête. Les tubes de l’été riment avec "vacances" et cette année, dans une période estivale perturbée par la crise sanitaire, ces hits pourraient plus que jamais nous faire voyager.

“Un tube de l’été, c’est une chanson qu’on entend ou qu’on a entendu pendant toutes les vacances, partout, en camping, en discothèque, en voiture à la radio”, explique au micro de TF1 Jean-Marie Potiez, co-auteur de l’ouvrage "101 tubes de l’été" (éditions du Layeur), dans la vidéo du JT en tête de cet article. Et parce qu’on l’entend partout, le tube de l’été marque : “Cette chanson, quand on l’entend de nouveau plus tard, elle va rappeler les souvenirs de ces vacances, de ces bons moments”.