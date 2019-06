VIDÉO - Bande-annonce de "Anna" : qui est Sasha Luss, la nouvelle égérie de Luc Besson ?

Dès lors, les plus grandes marques se l’arrachent. Dior, Givenchy, Balmain, Louis Vuitton, Prada, Calvin Klein… Elle est de toutes les Fashion Week et s’offre même le luxe d’une apparition dans le mythique calendrier Pirelli, en 2015, devant l’objectif du photographe Steven Meisel. Depuis 2017, et sa participation à "Valérian et la Cité des mille planètes", elle mène une double carrière de mannequin et d’actrice.