VIDÉO - "Murder Mystery" : Dany Boon fait ses débuts à Hollywood face à Jennifer Aniston

Inutile de préciser que la présence au générique de Dany Boon n'est pas mentionnée par les médias américains, qui préfèrent se concentrer sur les retrouvailles à l'écran de Jennifer Aniston et Adam Sandler, dont le duo comique avait déjà beaucoup fait rire dans "Le Mytho - Just Go With It" en 2011. Mais c'est bien elle que les médias français scruteront. Car elle marque la première apparition à l'écran du natif d'Armentières depuis le succès de "La Ch'tite famille" l'an dernier et depuis les accusations de Mediapart qui l'ont épinglé pour optimisation fiscale au début de l'année.