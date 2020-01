VIDÉO - Gal Gadot, Scarlett Johansson, Margot Robbie… Elles vont crever l’écran en 2020

Et si les filles prenaient (enfin) le pouvoir au cinéma ? Depuis le carton historique de Wonder Woman, en 2017, Hollywood a pris conscience que les spectateurs étaient en attente vraies de grandes héroïnes, autant capables de sauver le monde que ces messieurs. Sans surprise, la Warner a commandé une suite à la réalisatrice Patty Jenkins et à sa vedette, l'ex-militaire et Miss Israël Gal Gadot. En salles le 3 juin prochain, "Wonder Woman 1984" verra la superhéroïne de DC Comics changer d’époque – mais pas de costume – pour l’un des blockbusters les plus attendus de l’année.

Du côté de Marvel Studios, la firme rivale, on avait répliqué l’an dernier avec un film consacré à la toute puissante Captain Marvel. Et ça continue en 2020 puisque la filiale de Disney a décidé d’offrir à Scarlett Johansson le premier rôle de "Black Widow", un film qui explorera les origines du personnage qu’elle interprétait déjà dans la saga Avengers. Il sera en salles dès le 29 avril.