Belle étape pour le Tour Auto de voitures anciennes

Mercredi, le Tour Auto était sur le mythique circuit de Charade, dans le Puy-de-Dôme. Bien plus qu'une compétition, cet événement est aussi la vitrine des voitures de sport à l'ancienne. Répartis selon l'époque et le type de moteur, les véhicules s'affrontent à la fois sur route fermée et sur circuit. Et les sensations sont garanties pour les pilotes et les spectateurs.