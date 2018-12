VIDÉO - Ben is Back : Julia Roberts passe un accord avec Lucas Hedges

Ben is Back permet à Julia Roberts de trouver un nouveau rôle fort. La plupart des critiques ayant vu le film saluent unanimement son travail d’actrice : "une performance éblouissante" pour The Playlist, "Un de ses plus grands rôles" pour The Hollywood Reporter.





Ben is Back, réalisé par Peter Hedges, scénariste de Pour un garçon, qui met en scène son fils Lucas (Manchester by the Sea), est à découvrir dans les salles à partir du 16 janvier 2019.