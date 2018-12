VIDÉO - Bienvenue à Marwen : le monde pas si imaginaire de Steve Carell

Deux ans après Alliés, qui réunissait Brad Pitt et Marion Cotillard, Robert Zemeckis est de retour avec Bienvenue à Marwen. Pour ce nouveau long-métrage, il s’inspire du documentaire Marwencol de Jeff Malmberg, sorti en 2010, et l’adapte en invitant Steve Carell en haut de l’affiche. Nous découvrons l’acteur et le monde imaginaire de son personnage dans un extrait à voir ci-dessus.





Bienvenue à Marwen raconte l’histoire vraie de Mark Hogancamp. Victime d'une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé, cet homme brisé se lance dans la construction de la réplique d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même. Une manière pour lui de se reconstruire via son imagination.