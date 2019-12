VIDÉO - "Black Widow" : Scarlett Johansson en pleine réunion de famille dans une première bande-annonce explosive

Deux minutes ultra-vitaminées où les cascades s'enchaînent et où la super-héroïne se questionne surtout sur elle. "J'ai vécu bien des vies mais je ne fuirai plus mon passé", promet celle qui répond aussi au nom de Natasha Romanoff. Elle quitte sa famille des Avengers pour retrouver celle de la Red Room, centre de formation des espions soviétiques.

Les retrouvailles s'annoncent intenses avec ses anciens partenaires Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) et Red Guardian (le pendant soviétique de Captain America joué par David Harbour), dont chacun des interprètes insistent - peut-être un peu trop - sur un faux accent russe. Au cas où on n'aurait pas compris où se déroulait l'action. Tous vont s'unir pour "retourner aux origines" et éliminer Taskmaster, le super-vilain de cette nouvelle superproduction qui se situe entre "Captain America 3 : Civil War" et "Avengers : Infinity War".