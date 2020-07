VIDÉO - Blackpink : qui se cache derrière le groupe de K-pop que le monde s’arrache ?

PHENOMENE - Elles sont quatre, ont moins de 25 ans et font danser la planète avec leur musique calibrée pour les millenials. Les chanteuses de Blackpink affolent les charts autant que les statistiques de YouTube, qu’elles ont encore explosées la semaine dernière avec leur nouveau single "How you like that".

Elles martèlent être "la révolution". Présomptueux ? Pas vraiment au vu de ce qu’elles ont accompli en seulement quatre ans. Venues de Corée du Sud, les chanteuses du groupe Blackpink sont parvenues à s’imposer dans une industrie musicale mondiale américano-centrée. Leur dernier clip, "How you like that", vient tout juste d’entrer dans le Guinness World Records. Postée le 30 juin, la vidéo a été la plus visionnée de l’histoire de YouTube en 24 heures avec 86,3 millions de vues. Loin devant les précédents établis par l’autre sensation K-pop BTS (74,6 millions), Ariana Grande (55,4 millions) ou encore Taylor Swift (43,2 millions). Chacun des singles de Blackpink est un évènement, porté par une communauté grandissante de fans qui multiplient les clics en ligne. Le groupe est désormais le plus suivi au monde sur YouTube avec 40 millions d’abonnés. Sur Instagram, il compte plus de 25 millions de followers. Plus de 140 millions si l’on additionne les abonnés de ses quatre membres. Des statistiques qui donnent facilement le tournis et qui ne doivent rien au hasard.

Jennie, Lisa, Rosé et Jisoo se sont affranchies des frontières grâce à un style musical bien à elles. Un mélange de pop, d’électro et d’EDM, ponctué de flow hip hop et de couplets rap où le coréen côtoie quelques mots d’anglais. Elles chantent l’amour et prônent le girl power avec une énergie communicative. Comme les Spice Girls vingt ans avant elles. A l'image des Britanniques, les jeunes femmes âgées de 23 à 25 ans ne sont pas de vieilles copines mais ont été présentées par des producteurs bien décidés à capitaliser sur ces jeunes artistes, originaires de Corée du Sud, de Thaïlande et d'Australie. Le groupe se lance officiellement à l'été 2016 avec deux singles, "Whistle" et "Boombayah".

Mais la formation de Blackpink est le résultat de longues années de formation, de cours intensifs de danse et de chant organisés par YG Entertainement. Poids lourd de l'industrie du divertissement sud-coréenne, l'agence déjà à l'origine du carton de Psy et son "Gangnam Style" façonne ses talents émergents dès l'adolescence. Et partage sur YouTube les progrès de ses apprentis, comme ceux de la jeune Jennie qui deviendra la chanteuse principale du groupe. Objectif ? Livrer au public un produit marketing parfait. Quitte à détruire ses poulains, comme en témoigne la multiplication des suicides chez les chanteurs de K-pop de moins de 30 ans.

Le rêve américain de Coachella à Lady Gaga

Chez les Blackpink, le sourire est toujours de mise. Couleurs criardes, garde-robes mi-kawaii mi-sexy et chorégraphies millimétrées, leurs titres s’accompagnent de clips ultra stylisés. Une vitrine idéale pour se démarquer malgré une discographie plutôt maigre. Jennie, Lisa, Rosé et Jisoo n'ont à leur actif qu'une quinzaine de chansons. Mais pas de quoi les empêcher de séduire les organisateurs du festival américain Coachella, où elles se sont produites au printemps 2019. Une première pour un groupe de K-pop féminin.

Les chanteuses de Blackpink sur la scène de Coachella en avril 2019. C'est la première qu'un groupe féminin de K-pop se produisait lors du célèbre festival. − AFP

Leur tournée mondiale a fait une halte au Zénith de Paris quelques semaines plus tard, tandis que leurs collègues de BTS remplissaient deux fois le Stade de France. Nouvelles icônes de la mode, les Blackpink attirent aussi les créateurs. Jennie a été nommée égérie Chanel, Rosé égérie Saint Laurent. Lady Gaga les a personnellement sollicitées pour collaborer. Le résultat ? "Sour Candy", l'un des titres les plus commentés et les plus pêchus de son sixième opus "Chromatica". Attendu pour la rentrée, le premier album complet des nouvelles reines de la K-pop risque lui aussi de faire grand bruit.

Delphine DE FREITAS