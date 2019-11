"Born in 90's", la tournée des stars des années 90

Lââm, Menelik, Larusso et d'innombrables chanteurs des années 90 reviennent sur le devant de la scène pour la tournée événement "Born in 90’s". L'occasion pour de nombreux fans de revivre les moments forts de leur jeunesse en direct à travers différents spectacles. Les artistes, quant à eux, vivent une véritable cure de jeunisme avec cette tournée des années bonheurs.



