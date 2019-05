C’est officiel : Robert Pattinson est le nouveau Batman !

Par la suite, Robert Pattinson s’oriente vers des productions plus "adultes". On le voit par deux fois chez David Cronenberg, dans "Cosmopolis" et "Maps to the stars". En 2017, il est excellent en petit criminel en cavale dans le polar "Good Time", des frères Safdie. L’an dernier on l’a vu dans le film de SF en apesanteur de Claire Denis, "High Life", aux côtés de Juliette Binoche.





Il y a quelques jours, alors que son nom circulait pour devenir le nouveau Batman, il était sur la Croisette pour défendre "The Lighthouse", un thriller horrifique indépendant. Avant d’enfiler son nouveau costume, Robert Pattinson est attendu sur le plateau de "Tenet", le nouveau film de Christophe Nolan. Le réalisateur de la trilogie "Dark Knight" aura sans doute quelques conseils à lui donner…