Pour preuve la séquence d’ouverture de leur documentaire, qui montre que même celles qui possèdent cet organe uniquement destiné au plaisir ne sont pas capables de le dessiner correctement. "Ce film aurait pu ne jamais voir le jour", nous expliquent les deux réalisatrices. Et ça aurait été bien dommage. Car "Mon nom est clitoris", récompensé d’un Magritte - les César belges - en début d’année, offre un regard brut sur un sujet presque trop souvent passé sous silence. Pendant près d’une heure et demi, douze jeunes femmes de 20 à 25 ans livrent face caméra leurs angoisses, leurs doutes et leur rapport à la sexualité. Avec une franchise rare.

Le projet est né il y a quatre ans. Alors étudiantes en cinéma, Daphné Leblond et Lisa Billuart Monet se décident à écouter leur professeur et se lancent dans la réalisation de leur premier film. Appareil photo et micro minimaliste en main, elles optent pour une thématique qui les concerne et sur lequel elles ont encore beaucoup de questions. La sexualité féminine. Point de départ de leur réflexion ? Le clitoris, lieu de convoitise dont la forme reste encore plus cachée que son nom.

Quand on a commencé le film, on ne connaissait pas son emplacement exact dans le corps - Lisa Billuart Monet

LCI : Clitoris, c’est un gros mot ?

Lisa Billuart Monet : (elle rit) On n'espère pas ! On milite en tout cas pour que ce ne soit plus un gros mot du tout. On l'a quand même mis dans le titre donc du coup il y a peut-être des gens qui ont peur d'aller voir ce film. C'est un mot qui fait encore peur alors que ce n'est que le nom d'un organe. C'est fou qu'on en soit encore là, que le mot "clitoris" soit encore difficile à prononcer en public. Je pense que le mot "pénis" est entré plus facilement et depuis plus longtemps dans le vocabulaire.

Vous parlez du clitoris comme d'un "continent inconnu". Pourquoi avoir décidé de partir à sa conquête dans ce documentaire ?

Daphné Leblond : Probablement en premier lieu parce qu'on en a un chacune et qu'on s'est rendu compte que ce serait quand même une bonne chose pour nous (elle rit) ! On s'est dit que ça nous apporterait beaucoup de joie, de bonheur, d'autonomie, de pouvoir aussi.

Lisa Billuart Monet : Quand on a commencé le film, on ne connaissait pas son emplacement exact dans le corps. On y a été aussi pour comprendre ce qui se passait. Une fois que tu as toutes les informations, que tu comprends où il est placé, à quoi il sert, quelle est sa taille réelle, ça t'aide à sentir ton plaisir différemment. Tu commences à sentir des choses que tu n'aurais peut-être pas réalisées sans toutes ces connaissances-là.

Vous comparez la redécouverte du clitoris à la Coupe du monde France 98, en utilisant des images d'archives du JT de France 2 sans changer le commentaire d'origine. C’est la plus belle victoire des femmes ?

Daphné Leblond : En tout cas, elle est de taille, ça c'est sûr !

Lisa Billuart Monet : Quand on a appris que la découverte entière du clitoris remontait à 1998, ça nous a évoqué le foot. Je suis franco-belge et Daphné est française. Le parallèle s'est fait assez vite dans nos têtes. Ce commentaire était génial et facilement détournable. Ça raconte aussi qu'à cette époque-là, l'énième découverte de cet organe était encore passée à la trappe. J'ai l'impression qu'on vit actuellement encore une nouvelle étape, et il ne s'agirait pas qu'il redisparaisse ensuite. C'est tout le combat féministe aujourd'hui aussi.