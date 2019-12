Calais, son beffroi et son dragon

Il s'était échappé des mondes souterrains le 1er novembre dernier. Le Dragon de Calais s'est alors baladé dans la ville sous les yeux ébahis des spectateurs. Cette créature de quinze mètres de haut et de 25 mètres de long est une construction en acier et en bois sculpté qui est très expressive. Elle peut cracher du feu, de la fumée et de l'eau. Elle est l'attraction principale du grand spectacle créé par la compagnie de La Machine. Et le 17 décembre prochain, le Dragon de Calais s'apprête à accueillir ses premiers voyageurs sur la terrasse panoramique installée sur sa queue. Alors, réservez vite vos places auprès de la Compagnie du Dragon !



14 décembre 2019