VIDÉO - "Captain Marvel" débarque en DVD : découvrez un extrait inédit et déjanté du bêtisier

EXCLU - Après avoir renversé le box-office et s'être imposée au milieu des très masculins Avengers, Carol Danvers est de retour dès jeudi 4 juillet en achat digital et le 12 juillet en Blu-ray et DVD. LCI a négocié avec Nick Fury quelques images du bêtisier qui prouvent que l'ambiance sur le plateau de tournage était plutôt très détendue.