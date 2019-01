VIDÉO - Alexandra Lamy : "La comédie, c’est un genre plus facile à critiquer qu’à faire !"

Mais au fait, c’est quoi une comédie réussie ? "C’est un genre plus facile à critiquer qu’à faire", remarque Alexandra Lamy. "Souvent, les acteurs et les réalisateurs de comédie peuvent passer au drame, alors que l’inverse est beaucoup plus difficile. Dans la comédie, il faut que tout soit parfait. Une bonne histoire, des bons dialogues, des bons acteurs qui sachent la jouer. Et il faut un réalisateur qui sache la filmer."