Ces films que vous ne verrez pas cet été

Cet été, tous les films ont été reportés, sauf le seul, l'unique, le premier et le dernier Blocbuster. Il s'agit de "Greenland - Le Dernier Refuge", un film catastrophe qui est sorti le 5 août au cinéma. Il est un peu l'oasis au milieu de ce désert cinématographique. L'histoire parle d'une comète en train de s'écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme. John Garrity, joué par Gerard Butler, va essayer de se lancer dans un périple pour sauver la planète et atteindre le dernier refuge. Quels sont les films qui sont reportés ou annulés ? Pourquoi ne sortent-ils pas en salles ?



Ce jeudi 6 août 2020, Nivin Potros, dans sa chronique "Culture", nous parle des grands films qui sont reportés ou annulés à cause de la crise sanitaire. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 06/08/2020 présentée par Christophe Beaugrand sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Christophe Beaugrand vous présente la Matinale entouré de ses chroniqueurs.