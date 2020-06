"En avant" : son réalisateur "espère que le film ouvrira une discussion sur le deuil avec les enfants"

Ian et Barley, deux frères elfes que tout oppose, se lancent dans une quête mystique qui doit permettre de faire revivre leur père décédé pour 24 heures grâce à un bâton magique. Un tendre récit initiatique plein de poésie et d'humour sur lequel reviennent pour LCI son auteur et réalisateur, Dan Scanlon, et sa productrice Kori Rae, rencontrés lors de leur passage à Paris en mars.

Âmes sensibles, s'abstenir. Car "En avant", le prochain film d'animation des studios Pixar, frappe fort avec beaucoup de subtilité. Le film d'animation a beau se dérouler dans un univers merveilleux où les centaures sont policiers et où les fées sont des bikers rebelles, son sujet central est profondément humain. À savoir comment gérer la perte d'un proche et grandir en se raccrochant à un passé dont ne connaît finalement pas grand-chose.

LCI : Dan, "En avant" prend son inspiration dans votre histoire personnelle. Pourquoi avoir décidé de transformer votre vie en film d'animation et combien de temps avez-vous mis pour façonner votre récit ?

Dan Scanlon, réalisateur du film "En avant" : Cela nous a pris six ans. Après "Monstres Academy", nous voulions faire quelque chose de plus personnel qui, on l'espère, pourrait parler au public parce que tout vient de moments de vérité dans nos vies. Nous nous sommes en effet basés sur ma propre expérience avec mon père. Je l'ai perdu très jeune (il n'avait qu'un an, ndlr) et avec mon frère, on ne se rappelait pas de lui et surtout, on ne savait pas qui il était.

Après "Monstres Academy", le prequel de "Monstres et Cie", vous collaborez à nouveau pour créer un univers visuellement féerique et merveilleux. Qu'y a-t-il de si fascinant chez les monstres et les créatures magiques ?

Kori Rae, productrice : J'espère que les deux films sont légèrement différents. Le monde de "Monstres Academy" existait déjà, nous avons créé un nouveau récit autour de l'univers de "Monstres et Cie". Nous avons imaginé un monde fantastique pour "En avant" car nous avions besoin d'avoir un monde où la magie existait, parce que nous voulions que les garçons aient l'opportunité de ramener leur père pour une journée. Puis nous lui avons donné une touche moderne parce que c'est une histoire moderne à propos de deux frères, quelque chose d'assez unique.