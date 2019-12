VIDÉO - Espionnage, thriller et 3e Guerre mondiale : "Tenet", le prochain film de Christopher Nolan, donne déjà très envie

PREVIEW - Le réalisateur d'"Inception" et "Dunkerque" revient au cinéma le 22 juillet avec une histoire qui devrait une nouvelle fois jouer avec les nerfs des spectateurs. La première bande-annonce, dévoilée jeudi 19 décembre, ne donne qu'un avant-goût de ce qui attend John David Washington et Robert Pattinson. Mais suffisamment pour faire monter la pression.

Il en parle comme du projet "le plus ambitieux" de sa carrière. Ce n'est pas rien quand votre filmographie comporte déjà la trilogie Batman portée par "The Dark Knight", "Inception", "Interstellar" ou encore "Dunkerque". Autant de films qui ont fait trembler, réfléchir et ont surtout scotché bon nombre de spectateurs à travers le monde. Christopher Nolan revient aux affaires avec le très attendu "Tenet", dont les premières images ont été dévoilées jeudi 19 décembre. Le réalisateur anglais en parle comme d'un "croisement de différents genres". "Un film d'action épique qui évolue dans un monde d'espionnage international", a-t-il commenté auprès d'Entertainment Weekly.

"Tenet" met en scène John David Washington, découvert dans "BlacKkKlansman" de Spike Lee, et Robert Pattinson, visiblement embarqués dans une mission pour sauver le monde d'une Troisième guerre mondiale. "Holocauste nucléaire ?", demande le premier. "Non, pire", lui répond-on. "Tenet" est présenté comme un mot-clé "qui ouvre les bonnes portes mais aussi les mauvaises". Sans que l'on sache trop ni comment ni pourquoi. On comprend que la conception du temps n'est pas exactement la même que pour le commun des mortels, laissant imaginer un voyage qui viendra triturer nos esprits. Pour le reste, on vous laisse découvrir la bande-annonce.

L'affiche de "Tenet", le prochain film de Christopher Nolan en salles le 22 juillet prochain. − Warner Bros. Pictures

Les plus chanceux peuvent d'ores et déjà découvrir un prologue de six minutes en amont des séances IMAX de "L'Ascension de Skywalker", l'épisode IX de "Star Wars" sorti cette semaine. Pour les autres, l'attente risque d'être longue avant la date de sortie de "Tenet" programmée en France le 22 juillet 2020.

Delphine DE FREITAS