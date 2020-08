Cinéma : la censure des années 30 aux États-Unis

Il y a plus de 80 ans, ils étaient jugés trop libres et contraires aux bonnes mœurs. Aujourd’hui, une dizaine de films tournés au début des années 30 aux États-Unis ressortent au cinéma. À l’époque, ils étaient censurés par l’administration américaine. En 1932, un jeune acteur débutant, Clark Gable, enflamme les écrans avec un long baiser langoureux. Franck Garbarz, professeur de cinéma à l’ESRA (École supérieure de réalisation audiovisuelle), explique "qu’ils étaient sous la pluie juste avant, donc évidemment ça érotise la séquence, on voit les formes du corps". Et d’ajouter, "évidemment, dans le puritanisme américain, c’était inconcevable". Le film sera interdit deux ans plus tard par un certain Joseph Ignatius Breen. L’homme est chargé de faire le ménage à Hollywood. Il fera appliquer à partir de 1934 un code très strict, surnommé le "Code Hays" du nom de son auteur, un presbytérien qui ne tolère pas grand-chose. Les héroïnes à fort caractère seront aussi censurées. Par exemple, une femme ne pouvait pas être une dirigeante d’entreprise ou jouer avec les hommes. Les films déjà tournés seront interdits d’exploitation. Ceux qui sont en projet devront soumettre leur scénario avant d’entrer en studio. Le "Code Hays" ne sera abandonné qu’en 1968, soit 34 ans après son entrée en vigueur.



