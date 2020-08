Avant le film et la BD, la drôle d’histoire des "Blagues de Toto"

S’il reste impossible de dater exactement ces gags, qui se sont transmis de génération en génération, à travers tous les bouleversements historiques, sans qu’aucune virgule ne soit changée, il est cependant possible de situer, dans le temps et l’espace, la toute première représentation artistique de ces blagues, alors déjà forcément ancrées dans la culture populaire. Il s’agit d’une pièce de théâtre de Jean Vaucheret, intitulée Les Farces de Toto Carabi, jouée à Paris... en 1869.

Ont suivi plusieurs apparitions du personnage, toujours sur les planches de théâtre : dans Les Farces de Toto : folie-vaudeville en un acte d’Emile Durafour en 1892, dans On purge bébé de Georges Feydeau en 1910, ou encore dans Toto chez le coiffeur : pièce comique en un acte de Jules Combe et Armand Foucher en 1931.

Un peu plus tard, c’est la bande dessinée qui s’emparera la première du phénomène dans les rayons des librairies, à travers Les Aventures de Toto, par Rob-Vel, parues dans... Le journal de Toto, de son premier numéro, daté de mars 1937, jusqu’au 171e et dernier, daté de juin 1940, donnant notamment naissance à la fameuse "tête à Toto" en résultat d'une addition. Une série à l’origine de la BD de Thierry Coppée, commencée en 2004, et figurant parmi les plus grosses ventes de livres en France en 2020.