Cinéma : "Yakari, la grande aventure" sort en salles

Yakari est un nouveau venu au cinéma, mais il s'est fait un prénom il y a déjà bien longtemps. Ce petit Indien est né en 1970. Un héros de bande dessinée vendue à plus de cinq millions d'exemplaires et traduite dans une dizaine de langues. Yakari plaît aux enfants d'hier, mais aussi aux lecteurs d'aujourd'hui. Il fut un succès de librairie, puis d'une série télévisée avant d'arriver sur le grand écran. Un extrait de "Yakari, la grande aventure" en images.



