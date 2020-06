Cinémas : les écrans se rallument

Les 6 000 salles de cinéma ont enfin rouvert aujourd'hui partout dans l'Hexagone. La direction du CGR Val Arena à Clermont-Ferrand ne crie pourtant pas victoire. Le cinéma a vécu pendant 3 mois sans aucune recette et la reprise coûte cher. Les salariés ne bénéficient plus du chômage partiel, il faut à nouveau les payer. Les salles françaises estiment leur manque à gagner à 400 millions d'euros. Elles appellent de leurs vœux un plan d'aide à la relance. Et pour faire revenir le public, le cinéma offre des places à prix réduits et soigne leurs programmations.



