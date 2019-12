Cirque Phénix : l'identité circassienne de la Mongolie à l'honneur

La Mongolie s'invite au Cirque Phénix avec de jolies poupées mongoles, des chants gutturaux et des costumes d'animaux de steppes. Pour sa vingtième création, il propose des numéros inédits. Dans une figure aérienne, un homme soulève un rondin de 150 kg par la force de sa mâchoire. En contorsion, dos à la cible et tout le poids du corps sur le menton, une jeune fille tire à l'arc avec ses pieds. Ses figures rencontrent un franc succès avec des milliers de spectateurs à chaque fois.



