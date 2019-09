VIDÉO - "Comme une récré avec mes potes" : Emma Stone raconte ses retrouvailles avec l'équipe de "Retour à Zombieland"

COME-BACK - L'actrice oscarisée pour "La La Land" repart à la chasse aux morts-vivants dans la suite de la comédie culte sortie en 2009. Dans une featurette dévoilée par Sony Pictures avant la sortie du film le 30 octobre, elle revient sur l'ambiance détendue sur le plateau avec ses trois acolytes.

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin ont rendossé leurs costumes pour une suite que le public français découvrira la veille de Halloween. Les années ont passé mais n'ont pas altéré les liens du quatuor. "J'ai adoré les retrouver. C'est comme une récré entre potes", explique l'actrice oscarisée pour "La La Land" dans un extrait du making-of dévoilé par Sony Pictures.

Zombieland rouvre ses portes. Dix ans après le succès public et critique de la comédie horrifique, Tallahassee, Columbus, Wichita et Little Rock reprennent les armes dans des Etats-Unis complètement ravagés par une horde de morts-vivants.

Certains membres ont pourtant forcément beaucoup changé en dix ans. Comme Abigail Breslin, qui n'avait que 13 ans lors du tournage du premier film. "Les retrouvailles étaient dingues. Woody et Jesse ne m'ont pas reconnue", s'amuse la comédienne révélée par "Little Miss Sunshine". "Retour à Zombieland" sera-t-il aussi déjanté et irrévérencieux que le premier volet ? Réponse en salles dès le 30 octobre, et quelques jours plus tôt pour les plus chanceux qui assisteront au Comic Con Paris, où le film sera projeté en avant-première.