Confinement : les titres rares sont de sortie

Désormais, certains titres rares de Michel Berger et de France Gall sont disponibles sur les plateformes de streaming. On doit notamment cette bonne nouvelle à la réédition d'albums de légendes dont la sortie est prévue le 8 mai prochain. Dans celle-ci, vous trouverez également des chansons inédites et très rares qui n'ont pas été sorties. Il s'agit entre autres des titres "La tendresse des mots" (France Gall) et "Le secret" (Michel Berger). Quid des autres stars de la chanson qui font leur grand retour en ce moment ?



Ce samedi 2 mai 2020, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle de la sortie de titres rares en cette période de confinement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 02/05/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.