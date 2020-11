Confinement : se divertir même de son canapé !

En ce moment, on ne peut plus aller au cinéma, au musée ni se rendre à une exposition. Heureusement grâce à Internet, on peut se divertir et se cultiver depuis notre canapé. Vous pouvez par exemple aller faire un petit tour sur le site du Centre Pompidou pour suivre des cours d'art moderne et contemporain, dispensés par des experts et qui sont totalement gratuits. Au programme ce week-end, il y a aussi de la musique avec le concert de Patrick Fiori en direct depuis l'Apollo Théâtre ou encore de Metallica depuis leur studio en Californie. Quels sont les autres bons plans du week-end ?



Ce samedi 14 novembre 2020, David Verhaeghe, dans sa chronique "L'instant culture", nous propose des idées de sorties pour se divertir de son canapé en cette période de confinement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/11/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.