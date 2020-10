Covid-19 : les théâtres et cabarets continuent malgré tout leurs représentations

Le Premier ministre vient de confirmer qu'il n'y aura pas de dérogation pour le monde du spectacle en Île-de-France. Tous doivent respecter le couvre-feu de 21 heures à six heures du matin. Mais partout ailleurs dans le pays, le spectacle continue à des heures normales.



Le théâtre "Le Victoire" à Bordeaux (Gironde), est le seul de l'agglomération à rouvrir. Désormais, entrer dans une salle de théâtre le soir, devient un privilège. Même les comédiens réalisent la chance qu'ils ont. Ici, cela faisait huit mois qu'ils n'avaient pas enfilé leurs costumes. Ils font leur première répétition avant la reprise du spectacle début novembre et le couvre-feu aurait tout annulé. Mais avec 50% de spectateurs en moins, et maintenant des groupes de six au maximum au lieu de dix, il faut être complet tous les soirs pour être rentable.



