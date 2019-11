Crystal Pite et ses chorégraphies de retour à l'opéra Garnier

Après avoir dansé pour les grands, Crystal Pite fait à son tour danser les autres. L'ancienne danseuse, considérée comme le nouveau génie de la danse, présente son deuxième ballet à l'opéra Garnier, à Paris. Pour intégrer sa troupe, les danseurs se sont battus. Dans ses chorégraphies, Crystal Pite fait en sorte que ces derniers deviennent une entité unique grâce à des mouvements d'ensemble. Et dans cette nouvelle représentation, de nombreux pas de deux sont au rendez-vous.



