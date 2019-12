Dans les coulisses du Moulin Rouge

Au pied de la butte Montmartre, cela fait 130 ans que les roues du Moulin Rouge scintillent. Soixante danseuses et danseurs de quatorze nationalités différentes y donnent deux représentations chaque soir. Ils interprètent vingt tableaux différents et des attractions spectaculaires, qui continuent d'attirer 600 000 spectateurs par an. Nous avons pu filmer les coulisses et la préparation du dîner spectacle.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.