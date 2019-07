De Miss Besançon à la Croisette : qui est Ophélie Bau, l’actrice au cœur du scandale "Mektoub My Love" ?

"On me pose sans cesse la question des scènes sexuelles", expliquera-t-elle dans un entretien accordé à "Grazia". "Déjà pour moi, ce sont des scènes charnelles, alchimiques. Elles rejoignent ma façon de voir le cinéma. Je vois le cinéma ou le théâtre comme des endroits où tout peut se passer, où se passe la vie. Et la vie, en tout cas la mienne, comprend une activité sexuelle. Les grands mystiques abstinents, j'y crois moyen, l'amour je trouve ça beau. Donc non, je n'ai pas reculé une seconde."





Présenté en septembre 2017 à la Mostra de Venise, "Mektoub My Love : Canto Uno" reçoit un accueil enthousiaste de la part de la presse. Sa longue durée – près de 3 heures – et sa narration erratique, du moins non conventionnelle, ne vont pas séduire autant le public. Alors que "La vie d’Adèle", Palme d’or 2013, avait attiré plus d’un million de spectateurs dans les salles, le film fait un flop, avec moins de 130.000 entrées. Maigre consolation pour l’équipe : la nomination d’Ophélie Bau au César du meilleur espoir féminin.