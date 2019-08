VIDÉO - De Niro rajeuni dans la première bande-annonce de "The Irishman", le film Netflix de Scorsese

Une minute de dialogues en avril. Deux photos en juillet et enfin une bande-annonce complète deux jours plus tard. "The Irishman", le projet tant attendu de Martin Scorsese, a fait trembler Internet en dévoilant ses premières images mercredi 31 juillet. Le film, inspiré du livre "J'ai tué Jimmy Hoffa" de Charles Brandt, est écrit sur la base d'entretiens avec Frank Sheeran, surnommé "The Irishman", l'Irlandais.





L'ancien homme de main y raconte qu'il a tué plus de 25 personnes sur ordre du chef mafieux Russell Bufalino et du patron du syndicat des chauffeurs routiers, Jimmy Hoffa. Dans le rôle titre ? Robert De Niro, qui tourne pour la neuvième fois sous la direction du réalisateur oscarisé pour "Les Infiltrés".