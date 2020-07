VIDÉO - De retour 3 ans après ses adieux, Flo Delavega nous ouvre les portes de sa maison landaise

MUSIQUE - Florian Delavega avait décidé de tout arrêter après le clap de fin du duo Fréro Delavega en 2017. Le chanteur, qui se lance en solo, est de retour avec un nouveau titre intitulé "Printemps éternel". En exclusivité, il nous a ouvert les portes de son havre de paix, en plein cœur des Landes.

Après trois longues années loin de la scène, Flo Delavega revient avec un nouvel album. Le chanteur, qui se lance en solo, a dévoilé fin juin un premier titre, "Printemps éternel", dont le clip est actuellement en cours de tournage. Une équipe de TF1 l’a rencontré dans son petit oasis, en plein cœur des Landes, où il a posé ses valises avec sa famille. Depuis la fin du duo qu’il formait avec Jérémy Frérot, alias Frero Delavega, le jeune homme a démarré une nouvelle vie, loin du star-system et de l’exposition médiatique.

Plus de deux millions d’album vendus, une tournée dans toute la France, le jeune tandem girondin originaire du bassin d'Arcachon et révélé par l'émission "The Voice" sur TF1 avait annoncé sa séparation en 2017. A cette époque, Florian sent sa vie lui échapper. Il décide alors de faire une pause. "Je comptais réellement arrêter la musique. J’avais l’impression d’en avoir fait le tour. Et surtout, j’étais épuisé", confie l'artiste dans la vidéo en tête de cet article.

Le fait de vivre ici, au milieu de la nature, permet d’avoir des moments de repos, de silence, de calme. - Flo Delavega.

Florian prend le temps de se reconstruire auprès de sa femme, chanteuse elle-aussi, et de son fils. Peu à peu, il reprend sa guitare et compose les premiers morceaux de son nouvel album. "Le mot ‘rêve’ m’a suivi dès la fin des Frero. Il me hantait. Je continuais d’écrire des bouts de phrase et de poésie. A chaque fois que je prenais la guitare instinctivement, il y avait ce mot qui revenait", explique-t-il.

C’est dans ce havre de paix, situé près de Sabres dans les Landes, qu’il dit avoir puisé l’inspiration et l’énergie pour composer ce nouvel album. "Le fait de vivre ici, au milieu de la nature, permet d’avoir des moments de repos, de silence, de calme. On a besoin d’avoir le cerveau et le mental qui font une pause pour laisser sortir ce qu’on a en nous", dit-il. Un festival de musique y verra le jour en septembre prochain.