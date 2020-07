De retour trois ans après ses adieux, Flo Delavega nous ouvre les portes de sa maison landaise

Partons au cœur des Landes pour rencontrer Flo Delavega. Après la fin du tandem Fréro Delavega, le chanteur sentait sa vie lui échapper et avait décidé de tout arrêter. Il prend désormais le temps de se reconstruire aux côtés de sa femme et de son fils au cœur d'une nature apaisante. Aujourd'hui, il fait son retour face à la caméra pour le tournage de "Printemps éternel", le premier titre de son album. Florian prépare également un festival de musique prévu en septembre prochain.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.