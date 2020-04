Déconfinement : le point sur ce qui sera ouvert ou fermé le 11 mai

Le matin du 11 mai, tous les commerces seront ouverts. Cela vaut pour les marchés, sauf si les maires ou les préfets s'y opposent. Les crèches, les écoles maternelles et primaires seront également ouvertes, selon des normes précises. Vous pourrez aussi aller à la bibliothèque et visiter un petit musée. À l'opposée, les lycées, les bars et restaurants, les cinémas, les théâtres, les salles de concerts, les grands musées et les stades seront fermés. Il en est de même pour les salles de sport ou de fête, les plages et les cérémonies religieuses.



