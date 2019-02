VIDÉO - Découvrez l'étonnant classement des films français les plus rentables en 2018

Vendredi, la 44e nuit des César couronnera les films qui ont marqué l'année 2018 selon les professionnels du cinéma. Mais il est rare que les comédies soient récompensées. Ce sont pourtant elles qui ont souvent le plus de succès et emmènent le public à se déplacer en masse au cinéma.





C'est ce qui ressort du classement établi par le magazine "Le Film français", qui a dressé la liste des longs-métrages les plus rentables de l'année 2018 en comparant le budget investi pour le nombre d'entrées en salles : dans le top 10, 9 sont des comédies. Et sur la première marche du podium, c'est le film indépendant "L'amour flou", de Romane Bohringer et Philippe Rebbot, qui l'emporte. En effet, avec son micro-budget de 437.000 euros, il a réalisé 193.000 entrées. Son taux d'amortissement est donc de 155%.