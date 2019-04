VIDEO - "Anna" : découvrez la bande-annonce du nouveau film de Luc Besson

Luc Besson de retour dans l’actualité cinématographique. "Anna", la bande-annonce de son nouveau film, vient d’être dévoilée ce mercredi soir, tout comme sa date de sortie, le 10 juillet prochain. Ce film d’action en langue anglaise a pour vedette l’actrice et mannequin russe Sasha Luss. Celle qui tenait déjà un petit rôle dans le précédent long-métrage du réalisateur français, "Valérian et la Cité des mille planètes", en 2017, sera entourée de Cillian Murphy, Luke Evans et Helen Mirren.





Le pitch : "Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Une flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment Anna et qui est “échec et mat”."