Derniers jours pour profiter du spectacle du Puy du Fou

Le Puy du Fou (Vendée) est ouvert jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Du mystère, des cascades et du rire, c'est l'occasion de profiter des spectacles et de se retrouver en famille. Avec une affluence plus calme que cet été, l'ambiance est rassurante. Par ailleurs, les organisations sont adaptées au contexte sanitaire actuel. Pour certains, c'est leur toute première fois dans le parc.



Peu importe l'âge, le Puy du Fou est toujours envoûtant. Avec un certain sens de l'observation, les enfants n'ont pas loupé une miette du spectacle des "Vikings". Petits et grands voyagent dans le temps en fonction des différents shows. Avec les belles couleurs de l'automne, il reste encore quelques jours pour profiter du parc. Le soir du dimanche 1er novembre, il fermera ses portes pour tout l'hiver.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.