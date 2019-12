Des marionnettistes donnent vie aux chevaux de "War Horse"

À La Seine Musicale, des marionnettistes donnent vie à des chevaux sur scène. La magie opère à merveille, l'illusion est parfaite grâce à un jeu de mouvement très précis. Le cheval en rotin, aluminium et cuir, semble vivant. Trois personnes l'animent à l'intérieur. À mi-chemin entre le théâtre et la comédie musicale, ce spectacle offre une fresque subtile et impressionnante.



