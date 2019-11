Devenez un espion à la Cité des sciences

Avec la collaboration de quatorze agents, des services de renseignements et le scénario de la série "Bureau des légendes", la Cité des sciences et de l'industrie a pu mettre en place une expo réaliste dans cet univers. Les visiteurs deviennent des espions et devront réussir les missions secret défense qui leur sont confiées. Il s'agit ici de tester plus de 25 dispositifs pour mieux comprendre ce métier caché. Au terme de l'enquête, les "espions" devront même rédiger la note au président de la République. Une expérience passionnante, ludique et enrichissante à ne pas manquer jusqu'au 9 août 2020.



