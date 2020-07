VIDÉO – "Divorce Club" : l’interview love de Michaël Youn, François-Xavier Demaison et Arnaud Ducret

C'est une comédie qui tombe à pic. Ce mardi 14 juillet sort dans les salles obscures Divorce Club, de et avec Michaël Youn. Troisième réalisation du trublion révélé par le "Morning Live", c'est un long-métrage dans l'air du temps puisque depuis la fin du confinement, les avocats spécialisés dans les séparations n'ont jamais eu autant de travail. "Je crois que selon la police il y a eu 200 divorces, et selon les organisateurs plus de 15.000", s'amuse Arnaud Ducret, qui donne la réplique à Michaël Youn et François-Xavier Demaison dans cette comédie déjanté.

"A la base, c'est un club de loosers, mais ils vont renaître ensemble et devenir des winners", résume Michaël Youn qui s'est prêté avec malice à notre interview love entouré de ses deux acolytes (à découvrir en tête de l'article). Il faut dire que ces trois-là sont les clients parfaits pour parler d'amour mais aussi de la difficulté de vivre à deux, du poids du célibat ou encore des râteaux qu'ils se sont pris. "J'en ai des kilos moi ! Le râteau, ça a été un véritable mode de vie jusqu'à ce que je fasse du cinéma", s'amuse François-Xavier Demaison.

Et quand on leur demande la chose la plus folle qu'ils aient faite par amour, Michaël Youn se souvient d'un moment de grande loose. "Moi j'ai fait 16.000 kilomètres pour offrir une fleur à l'élue de mon cœur puisqu'elle était à Vancouver. Et quand je suis arrivé à son hôtel, je l'ai surprise en train d'embrasser le producteur du film", se souvient le réalisateur. "Moi je me suis mariée deux fois et je suis allé m'installer en province", raconte François-Xavier Demaison