"On dirait un Lara Croft version teen movie" : la bande-annonce de l’adaptation ciné de "Dora L’exploratrice" surprend

On avoue avoir été également surpris par la tournure donnée à cette adaptation live, dont on ne savait pas trop qu'attendre. L'ensemble s'annonce pêchu et destiné à un jeune public, qui pourrait bien s'enthousiasmer pour cette Dora 2.0.





Tourné en Australie l'automne dernier, le film s'est offert un casting plutôt détonnant. Eva Longoria et Michael Peña campent les parents de Dora, tandis que Danny Trejo ("Machete") et Benicio Del Toro prêtent leurs voix au singe Babouche et au renard Chipeur dans la version originale. Ce dernier n'a d'ailleurs pas encore fait son apparition. "Dora et la cité perdue" est attendu dans les salles le 14 août. De quoi rebooster les bambins avant d'affronter la rentrée.