"Double jeu" au théâtre du Gymnase à Paris

C'est l'intrigue palpitante d'une comédie dramatique écrite par Brigitte Massiot. "Double jeu" est l'histoire de vieux copains de lycée qui ne se sont pas vus depuis 35 ans. Une soirée de retrouvailles joyeuses, ponctuée de rires et de chamailleries jusqu'à ce que tout dérape. Un des invités propose une partie de leur jeu fétiche d'antan, et la soirée se transforme en cauchemar pour chacun d'entre eux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.