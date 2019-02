"Elle nous disait 'Wesh cousin' en nous checkant" : Pamela Anderson "hyper cool" sur le tournage de "Nicky Larson"

"Improbable". Le mot revient deux fois dans la bouche de Philippe Lacheau au moment d'évoquer les acteurs qu'il a réunis pour son "Nicky Larson et le parfum de Cupidon", en salles mercredi 6 février. Dans le film, Gérard Jugnot se la joue psy et côtoie Raphaël Personnaz, Audrey Lamy croise Dorothée en hôtesse au sol à l'aéroport... ou encore Pamela Anderson, dont le rôle comporte plus de texte que lors de ses précédentes apparitions sur grand écran. La dernière date de 2017, dans le remake d'"Alerte à Malibu" avec Dwayne Johnson et Zac Efron.





"C'était une icône des années 90, donc c'est cohérent qu'elle soit dans le film", nous explique le réalisateur. La présence de la Canadienne au générique a d'abord fait sourire. Puis a légèrement inquiété l'équipe, anxieuse de devoir gérer une star internationale. L'humour de la quinqua a remis les pendules à l'heure avec les membres de la bande à Fifi. "Elle a fait preuve de beaucoup d'autodérision", se félicite Philippe Lacheau.