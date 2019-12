"Emmenez-Moi" : A la recontre de Fabrice Luchini dans "Le meilleur reste à venir"

Fabrice Luchini, auteur et comédien, a voulu assembler drame et grande émotion joviale à travers son film "Le meilleur reste à venir". C'est l'histoire de deux amis d'enfance qui pensent ne plus avoir que quelques mois à vivre suite à un malentendu. Ils vont tout plaquer pour tenter de rattraper le temps perdu. Entre la nouvelle bouleversante et les défis qu'ils vont réaliser, les émotions restent très fortes.



Ce mercredi 25 décembre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", parle du film de Fabrice Luchini "Le meilleur reste à venir". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 25/12/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI.