"Emmenez-Moi" : A la recontre de Julien Clerc, notre préférence

Après 50 ans de carrière, Julien Clerc nous offre son premier album "Duos". Ce dernier réunit ses plus grandes chansons et les artistes qu'il affectionne particulièrement. Il y a notamment Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, Zaz , Philippe Katerine, Carla Bruni et Christophe Maé. "Chaque séance a été très riche humainement, très fraternelle", s'est confié le chanteur.



